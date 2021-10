El volcà continua el seu camí de destrucció. El barri de La Laguna, lloc triat fins fa deu dies pels veïns afectats per l’erupció per seguir l’evolució de la lava, ha quedat pràcticament sepultat per les dues colades que des de principis de setmana avancen pel nord amb l’única oposició dels edificis, que permeten reduir per moments la seva velocitat. Una benzinera va desaparèixer dimecres a la tarda i el material magmàtic solidificat va seguir el seu curs fins esfondrar, a la nit, l’associació de veïns i quedar-se a les portes de l’església. La trajectòria ideal per als científics és que continuï cap al mar per alimentar la colada que està a punt de tocar el mar. El pitjor escenari, que envolti la muntanya de La Laguna pel nord en direcció al mar, va ser qualificat de «poc desitjable» pel director tècnic del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende.