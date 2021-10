El fiscal anticorrupció Fernando Maldonado s’ha oposat que s’investigui l’empresari i ex alt càrrec de CDC David Madí per intentar influir presumptament en el repartiment dels fons europeus de recuperació, en entendre que seria una causa «prospectiva» que conculcaria els seus «més elementals drets». Per això, reclama l’arxiu d’aquesta part de les indagacions.

El ministeri públic s’ha adherit al recurs de la defensa de Madí contra la decisió del jutge de Barcelona que instrueix el cas Voloh d’enviar a la Fiscalia Europea una conversa de l’empresari amb l’apoderat d’una consultora en què es tracta el repartiment dels 140.000 milions en fons de reconstrucció destinats a Espanya. En aquesta gravació es descriu una reunió en «petit comitè» amb el que llavors era cap del gabinet de Presidència del Govern d’Espanya, Iván Redondo. «Això serà un berenar de negres», va dir l’ex alt càrrec de CDC al seu interlocutor. El jutge ha rebutjat aquest recurs i ara haurà de ser l’Audiència de Barcelona la que finalment decideixi. En el seu nou escrit, Maldonado sosté que de la conversa intervinguda a Madí «no pot inferir l’existència de cap tipus delictiu».