La velocitat de contagi (Rt) es manté en 1,16 per segons dia consecutiu, mentre que el risc de rebrot tampoc canvia en les darreres hores i continua en 52. El Departament de Salut ha declarat 17 hospitalitzats més a causa de la covid-19 en les darreres hores (353) i tres crítics més a l'UCI (90). En paral·lel, s'han notificat 132 nous casos confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 922.564. En les darreres hores no s'ha notificat cap mort i el global de defuncions des de l'inici de la pandèmia es manté en 23.993. L'1,65% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies és de 46,18 mentre que a 7 dies baixa de 25,06 a 24,31.

El risc de rebrot era de 40 entre el 8 i el 14 d'octubre, i se situa a 52 en l'últim interval. Pel que fa a l'Rt, es manté en 1,16, per sobre del valor de la setmana anterior (0,88).La incidència a 7 dies és de 24,31 entre el 15 i el 21 d'octubre, per sobre dels 21,87 de l'interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 46,18, per sota dels 47,27 casos que es van registrar entre el 8 i el 14 d'octubre.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, el l'últim període se n'han notificat 1.891, per sobre de l'interval anterior, quan se'n van declarar 1.701.Durant l'última setmana analitzada, s'han fet 90.176 PCR i 51.006 tests d'antígens, dels quals l'1,65% ha donat positiu, per sobre de l'interval anterior (1,50%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 40,02 anys.

Des de l'inici de la pandèmia s'han confirmat 1.000.946 casos, dels quals 922.564 per PCR\/TA. Pel que fa a les morts, no se n'ha declarat cap en les darreres hores i la xifra és de 23.993 defuncions des de l'inici de la pandèmia.

Entre el 15 i el 21 d'octubre s'han declarat 12 defuncions, mentre que la setmana anterior se'n van notificar 14. En l'últim interval hi havia ingressades a l'hospital 341 persones. La setmana del 8 al 14 d'octubre n'hi havia 339.Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 35.196 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, un més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 39.064. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.244 persones, cap més.

Catalunya central: positivitat del 2,05

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 64.423 casos acumulats confirmats per PCR\/TA, 14 més. La xifra s'eleva a 70.001 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.432 persones en aquesta regió, cap més.

El risc de rebrot puja un punt i és ara de 72, per sobre dels 51 de l'interval anterior. La taxa de reproducció creix cinc centèsimes fins a 1,23, per sobre de l'Rt de la setmana del 8 al 14 d'octubre (0,67). La incidència a 7 dies és de 31 el 2,05% de les proves que es fan donen positiu. La regió té actualment 33 pacients ingressats (+1).

960 vacunes administrades en 24 hores

Des de l'inici de la pandèmia, el Departament de Salut ha administrat 5.965.974 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, 524 més que en l'anterior balanç, i 5.128.333 de segones, 436 més. En paral·lel, ja s'han administrat 87.152 terceres dosis, les mateixes que fa 24 hores. La pauta completa arriba a un total de 5.857.410 persones (+2.357).Així, un 74,1% de la població de Catalunya té la pauta completa i el 75,6% ha rebut la primera punxada. Si només es té en compte la població major de 12 anys –la que es pot vacunar-, el 83,1% té la pauta completa, mentre que el 84,7% té almenys una dosi.

Per franges d'edat, tenen la pauta completa el 93,6% dels ciutadans de 80 anys o més: el 93,4% dels de 70 a 79 anys; el 89,8% dels de 66 a 69; el 89% dels de 60 a 65 anys; el 87,4% dels de 50 a 59; el 83,7% dels de 45 a 49 anys; el 79,6% dels de 40 a 44 anys; el 73,6% dels de 35 a 39 anys; el 67,6% dels de 30 a 34; el 68% dels de 20 a 29; el 78,7% dels de 16 a 19, i el 70,6% dels de 12 a 15 anys.