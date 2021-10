El Govern retornarà els diners de les sancions cobrades per l’incompliment del primer estat d’alarma, un import que supera els 4 milions d’euros, després de la sentència del Tribunal Constitucional (TC) que les va declarar inconstitucionals.

Així ho ha avançat el conseller de l’Interior, Joan Ignasi Elena, en declaracions a TV3, després de xifrar en unes 23.000 el nombre de multes pagades pels ciutadans durant aquest primer confinament, decretat la primavera de l’any passat.

Elena va opinar que la sentència de l’alt tribunal és «injusta», ja que, segons el seu parer, els ciutadans haurien de «respondre» per aquests incompliments, però va puntualitzar que la resolució del TC és «molt clara», «taxativa» i «definitiva». Per aquest motiu, la Conselleria està estudiant la «forma que sigui més fàcil de gestionar» per procedir a la devolució de les multes que ja han estat cobrades.

D’altra banda, Elena va indicar que considera que hi haurà un acord amb el Ministeri de l’Interior per ampliar la plantilla dels Mossos d’Esquadra, una qüestió que es debatrà la Junta de Seguretat de Catalunya que se celebrarà el novembre. A més, el conseller confia que hi haurà més recursos en la partida dels pressupostos de la Generalitat per al seu departament, per dotar el cos de més mitjans materials i d’efectius, i per potenciar les polítiques de proximitat. També va explicar, en aquest sentit, que el seu objectiu és «batallar» per aconseguir més recursos dels pressupostos catalans i que per a això troba un diàleg permanent.

Decisió sobre el segon

El ple del TC aborda a partir d’avui la deliberació del recurs de Vox contra el segon estat d’alarma amb una ponència que proposa declarar-lo inconstitucional, amb tres magistrats a punt d’abandonar el tribunal després de la renovació pactada per PSOE i PP. Fonts jurídiques van informar a Efe que aquest ple va estar en l’aire davant la renovació acordada pels partits per a la incorporació de quatre magistrats, però finalment el bloc conservador va insistir al president sortint, Juan José González Rivas, de celebrar-lo per tancar assumptes pendents.