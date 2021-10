El Tribunal Constitucional ha anul·lat alguns apartats de l’impost de les plusvàlues que tindran un fort impacte sobre les hisendes locals. En el cas de l’Ajuntament de Manresa posa en risc prop de 3 milions d’euros d’ingressos de cara a l’any que ve.

Requerit per Regió7, l’Ajuntament de Manresa ha informat que el 2020 es van ingressar de manera efectiva 2.941.901,27 euros de l’impost de plusvàlues. Cal tenir en compte que no és una xifra tancada, ja que hi ha expedients que encara no s’han resolt.

Per aquest 2021, el pressupost preveu uns ingressos per aquest concepte de 2.920.000 euros. Per al 2022 l’Ajuntament compta amb una xifra similar a la del 2021.

El regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, Valentí Junyent Torras, ha afirmat que «la sentència ens afecta enormement, ja que estem parlant d’un impost que representa entre un 3% i un 4% del pressupost de l’Ajuntament».

A més, explica que cal tenir en compte que en el cas de Manresa «acabem d’augmentar la pressió fiscal per mantenir la qualitat dels serveis públics, amb tot el que això comporta, i l’esforç que comporta per part de tota la ciutadania. Un augment que ens ha de permetre augmentar els ingressos en un milió, i ara ens trobem que el Tribunal Constitucional ens en pot fer perdre tres de cop».

Per tot això l’Ajuntament demana al Govern de l’Estat espanyol que adopti una solució, «perquè els ajuntaments no podem quadrar el pressupost amb una minoració d’ingressos tan important. I que aquesta solució arribi de manera urgent, perquè en el cas de Manresa en aquests moments estem immersos en la fase d’elaboració del pressupost, que tenim previst portar-lo al ple de desembre».

La sentència, que no afectarà a les situacions fermes existents, tindrà un fort impacte sobre les hisendes locals, ja que aquest impost és una de les bases del finançament dels ajuntaments, amb hisendes ja de per si minvades i agreujades per la situació del covid-19. Concretament i després de l’IBI, aquest tribut és la segona font més important d’ingressos.

L’ACM alerta de «l’estocada» als ajuntaments El president de l’Associació Catalana de Municipis, Lluís Soler, ha manifestat que «aquesta sentència és una estocada a les hisendes locals que afecta a la seva suficiència financera. Exigim a l’Estat una mesura legislativa urgent i efectiva per compensar als Ajuntaments. Els ajuntaments, i amb ells la ciutadania, no podem pagar ni patir les conseqüències pels defectes d’una llei estatal». La decisió arriba, a més, quan s’estan elaborant i aprovant els pressupostos pel 2022.

El consistori igualadí podria perdre entre 1,5 i 2 milions d’euros d’ingressos La regidora d’Hisenda, Montse Duch, confia que l’Estat restableixi els imports d’aquesta pèrdua Dels Ajuntaments de l’àmbit de Regió7, un altre que es veurà molt repercutit per la pèrdua dels ingressos que suposa l’impost de les plusvàlues és el d’Igualada. En el cas de la capital de l’Anoia, els ingressos del consistori relacionats amb aquest impost eren d’entre 1,5 i 2 milions d’euros anuals, depenent de l’activitat generada cada any. Això suposava, tal com explica a aquest diari la regidora municipal d’Hisenda, Montserrat Duch, entre un 2 i un 3% del pressupost d’Igualada. Tot i el dur cop que representa la sentència del Tribunal Constitucional per a les arques municipals, Duch es mostra prudent i recorda que en realitat la sentència el que ha fet és anul·lar el sistema de càlcul de la plusvàlua i en aquest sentit assegura que s’ha d’esperar a que es faci pública la sentència per fer-ne una valoració completa. Duch assegura estar preocupada pel finançament dels ajuntaments, però apunta que un cop es conegui l’escrit complet de la sentència, el ministeri d’Hisenda haurà de fer una nova formula per poder seguir finançant als ajuntaments i «substituir» els ingressos que, fins ara, els consistoris rebien per les plusvàlues.