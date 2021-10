La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, va afirmar ahir que, a falta d’hores per finalitzar el termini per presentar esmenes a la totalitat dels Pressupostos de l’Estat, el seu partit «encara espera la resposta del PSOE» a les seves dues condicions prèvies, i que els socialistes facin «moviments». Segons va indicar Vilalta en declaracions a la 2 i Ràdio 4, Esquerra no decidirà si presenta esmena a la totalitat o no fins a l’últim moment (aquest migdia) per la qual cosa podria convocar «una reunió d’urgència» de la seva executiva abans que finalitzi el termini.

Mentrestant, JxCat ja va registrar ahir a la tarda una esmena a la totalitat als comptes perquè no aprecia avanços en la posició del govern central. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, va comminar ERC a presentar la seva pròpia esmena a la totalitat, per així poder aprofitar la «força» de l’independentisme: «Apostem per no ser ingenus». Segons Nogueras, votar a favor d’aquests pressupostos suposa votar a favor «que a Catalunya arribi només la meitat d’allò pressupostat».

Per la seva banda, la portaveu republicana va insistir ahir que es necessiten «moviments previs i no solament bones paraules» per convèncer ERC que no presenti una esmena a la totalitat als Pressupostos, tant pel que fa al nivell de compliment dels acords pressupostaris previs (de l’any 2021), com al «blindatge» de la llengua catalana en la llei audiovisual.

Es tracta, va apuntar Marta Vilalta, de «construir la confiança necessària» a partir de «uns gestos» o «moviments previs», i això és el que espera ERC del PSOE, perquè parteix d’una realitat, i és que «Catalunya sempre ha estat històricament per sota de la mitjana en execució pressupostària», ha assegurat. Fer «inventari del grau de compliment» és per a ERC fonamental per comprometre’s amb els pressupostos, va insistir la seva portaveu i secretària general adjunta, abans de matisar pel que fa a la llei audiovisual, que «si no és un problema, com ells diuen», això ha d’explicitar-se. «Estem esperant la resposta del PSOE, que després ens ha de permetre avançar en altres qüestions», va explicar, abans de precisar que «si la resposta és satisfactòria no hi haurà esmena a la totalitat avui, i si no hi és, doncs es presentarà». Va dir, en aquest sentit, sentir-se «optimista», encara que «la pilota segueix estant a la teulada del Govern», i pel que fa als Pressupostos de la Generalitat, va apuntar que encara és més optimista perquè confia que es podran aprovar amb la CUP.

En el calendari de tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat de 2022 avui a les dues de la tarda arriba un tràmit decisiu per al Govern de coalició: fins a aquesta hora es pot registrar a la Cambra baixa una esmena de totalitat als Comptes per a intentar tombar-les. A més de JxCat, Ciutadans i la CUP es van sumar ahir a les comunicades ja pel PP, Vox i Fòrum Astúries. Amb tot, l’Executiu de PSOE i Unides Podemos està pendent de les esmenes a la totalitat que puguin presentar-los tant ERC com el PNB. Els dos grups parlamentaris i els seus dirigents estaven ahir negociant discretament amb el Govern per no fer aquest pas.

El PNB, sempre poc transparent quan s’acosta la recta final d’aquesta mena de negociacions, ha manifestat de manera generalista i assenyala que hi ha 27 matèries pendents de ser transferides, incloses la del IMV i línies de trens de rodalia. Itxaso Atutxa, presidenta del PNB de Biscaia, va dir el dimarts a Radi Euskadi que Sánchez «ha de prendre’s de debò» els retards en les competències. L’estratègia de pressió d’ERC i PNB li arriba al Govern en la setmana de la crisi interna per la reforma laboral. I mentre intenta aclarir qui pilota i què es canvia d’aquesta llei econòmica fonamental, l’Executiu ha d’intentar superar els diferents obstacles que té per tramitar els comptes.