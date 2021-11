El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha respost a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) només li correspon un magistrat nomenat a proposta de la cambra i que, en qualsevol cas, té prohibit fer nomenaments mentre estigui en funcions.

Segons fonts judicials, després que la seva comissió permanent tractés l’assumpte la setmana passada, el CGPJ va enviar al Parlament la seva resposta sobre la petició de la presidenta de la cambra, perquè el TSJC recuperi el segon jutge d’extracció autonòmica, plaça que existia des que es va crear la sala el 1989 però que es va amortitzar el 2017. En la resposta, avançada al Parlament via correu electrònic mentre s’envia per correu postal, el CGPJ esgrimeix l’article 330 de la Llei Orgànica del Poder Judicial (LOPJ), que estableix que la proporció de magistrats per torn autonòmic és d’1 de cada 3. La Llei de Planta i Demarcació, raona el CGPJ, estableix que la dotació de la sala civil i penal és de cinc magistrats, per la qual cosa només n’hi correspon un d’extracció autonòmica i n’hauria de tenir sis per tenir dos jutges designats a proposta del Parlament.

Aquesta plaça autonòmica, precisa el CGPJ, està coberta actualment pel magistrat Carlos Ramos, sense que existeixi cap vacant en aquest torn. I encara que n’hi hagués, afegeix l’òrgan de govern dels jutges, ara el CGPJ no podria designar un nou magistrat, ja que té prohibit per llei fer nomenaments discrecionals mentre el CGPJ estigui en funcions.