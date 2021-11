Dos magistrats del Tribunal Constitucional (TC) consideren «desproporcionada» la condemna d’onze anys i mig de l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell a la sentència del procés del Tribunal Suprem. Es tracta de Juan Antonio Xiol i María Luisa Balaguer, que han emès un vot particular discrepant amb la decisió majoritària del ple del TC, de desestimar el recurs de Forcadell contra la condemna. Xiol i Balaguer no veuen proporcionat haver condemnat per sedició Forcadell per haver permès la tramitació, debat i votació de les lleis de desconnexió. Els magistrats creuen que Forcadell es va «extralimitar», però alerten del «devastador efecte de descoratjament» que té la pena sobre el dret de representació política. Per als magistrats, aquestes actuacions podrien ser considerades «com una desobediència» al TC» o, fins i tot, «utilitzades per a la subsumpció en el delicte de sedició», però no per justificar la condemna imposada. Els magistrats creuen que les actuacions de Forcadell «no resultaven suficients per consumar l’aportació delictiva que s’al·lega concertada amb la resta de condemnats per aquest delicte».