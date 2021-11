La pandèmia ha fet incrementar l’addicció a l’alcohol, als ansiolítics i a les apostes que es fan a través de la xarxa. Així ho constaten al servei d’addiccions de l’Institut d’Assistència Sanitària de la regió de Girona. La cap del servei, Begoña Gonzalvo, explica que el problema és que l’alcohol es tracta d’una droga legal i que durant la pandèmia «ha estat més accessible» als ciutadans. En aquest sentit, Gonzalvo explica que gent que abans prenia alcohol més moderadament ha vist com ara en beu molt més. També alerta que el consum d’ansiolítics ha crescut amb la pandèmia, així com també fer apostes a la xarxa. El perfil de les persones que atenen és cada vegada més jove, però Gonzalvo ho relaciona amb el fet que estan més sensibilitzades i demanen ajuda abans.

«La pandèmia ha estat un moment emocional dur per a tota la societat i s’ha disparat el consum de substàncies a la població, tant les legals com les que no ho són». Així ho defineix Begoña Gonzalvo. La bona notícia, però, és que persones addictes triguen menys a demanar ajuda «perquè tenen consciència abans del problema». Això, a la pràctica, ha fet que el perfil de persones que atenen a l’IAS sigui «més jove».

«Abans passaven molts anys fins que una persona per vergonya o perquè no sabia que existien centres de tractament per a addiccions demanés ajuda. Ara, per sort, ho hem fet visible i es nota perquè ho tractem abans», assenyala la cap de servei. Pel que fa a les substàncies, la majoritària continua sent l’alcohol. Gonzalbo explica que en tractar-se d’un producte legal fa que «sigui molt més accessible». En aquest sentit, des de l’IAS remarquen el fet que molta gent hagi perdut la feina o hagi anat a l’ERTO ha facilitat que n’incrementessin el consum.

Ansiolítics i apostes en línia

En canvi, Gonzalbo remarca que a les comarques gironines han notat una caiguda de les persones que demanen ajuda perquè són addictes a l’heroïna, respecte a l’any passat. Pel que fa a la marihuana i la cocaïna, el consum d’un any a l’altre és similar. Un dels motius pels quals no ha incrementat o s’ha arribat a reduir és perquè el mateix confinament dificultava l’accés a algunes substàncies.

Un altre dels efectes de la pandèmia ha estat l’increment de les addiccions als ansiolítics i a aquest tipus de medicació. Gonzalbo explica que com a conseqüència del confinament s’ha notat un repunt de persones que «necessiten» incrementar la dosi que prenen d’aquests fàrmacs.

«Tenen més demanda del que era habitual i hi ha gent que en fan un ús indegut. Possiblement durant la pandèmia han necessitat més pastilles per dormir, perquè han estat neguitosos, tancats a casa o simplement perquè tenien por del que estava passant», remarca.