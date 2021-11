El president del Govern, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que la ponència de vacunes ha acordat proposar una tercera dosi contra la covid per als més grans de 60 anys i per al personal sanitari i sociosanitari. Sánchez va informar de l’acord a la roda de premsa des d’Ankara amb del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Fonts del Ministeri de Sanitat van precisar que la proposta es debatrà a la pròxima reunió de la Comissió de Salut Pública (la data encara s’ha de concretar), en la qual participen els directors generals de Salut Pública de les comunitats autònomes. De moment, per tant, es desconeix a partir quan començarà administrar-se la tercera dosi pendent d’aprovació.

Segons fonts pròximes a la ponència de vacunes, la recomanació es fa perquè amb l’edat envelleix el sistema immunitari, i encara que la vacuna té una eficàcia molt elevada, a partir dels 60 anys és convenient reforçar la resposta protectora.