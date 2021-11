La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, va condemnar ahles últimes agressions a funcionaris de presons i ir va prometre «tolerància zero» i més mesures, com més càmeres de videovigilància, un nou protocol i promoure que siguin reconeguts com a autoritat i que es puguin prejubilar.

Les agressions que han sofert diversos funcionaris de presons en els últims dies -entre elles una dimarts en què un pres va arrencar la punta d’un dit d’una mossegada a un treballador públic- han enervat els sindicats, que ahir van anar a la seu de la conselleria a protestar pel que consideren el seu abandó. Arran d’aquestes protestes, la consellera Ciuró va comparèixer davant els mitjans per condemnar les agressions i anunciar les mesures que reclamen els sindicats, entre elles la revisió d’una circular del maig que consideren que els deixa indefensos davant els interns. Ciuró va reconèixer que aquesta circular ha provocat el descontentament dels funcionaris i que, malgrat que ha reduït les contencions, ha originat un augment «preocupant» de la inseguretat i de les agressions als funcionaris, per la qual cosa no ha estat efectiva. Així, va anunciar que, una vegada han revisat aquesta instrucció, la setmana vinent lliuraran un esborrany als sindicats perquè l’avaluïn i facin aportacions, amb la finalitat que es converteixi en un protocol contra les agressions que pugui entrar en vigor el proper 1 de gener.

Ciuró va recordar que quan va assumir el departament ja va anunciar que les presons havien de ser el «centre d’atenció» de la conselleria perquè són les «grans oblidades», per la qual cosa, plantejarà una bateria de mesures per revertir aquesta situació.r Va destacar que els pressupostos de la Generalitat incrementen en 600.000 euros una partida per instal·lar càmeres de videovigilància a les presons, així com inversions per revisar la seguretat perimetral i interna a tots els centres penitenciaris.