El Govern francès va anunciar ahir que ha convocat els titulars d’Interior de Bèlgica, Alemanya, Holanda i el Regne Unit, així com a la Comissió Europea, per reforçar la lluita contra els fluxos migratoris al Canal de la Mànega després del naufragi que va provocar 27 morts a Calais.

La trobada tindrà lloc aquest diumenge en aquesta ciutat del nord de França i les autoritats gal·les confien que serveixi per a «definir les vies per reforçar la cooperació policial, judicial i humanitària per a lluitar millor contra les xarxes de traficants implicats en els fluxos migratoris». La decisió es va prendre en una reunió interministerial francesa celebrada després que dimecres morissin 27 immigrants en el naufragi de l’embarcació amb la qual intentaven arribar al Regne Unit des de la costa francesa, la qual cosa suposa la pitjor tragèdia des de la desaparició en la mar de set migrants a l’octubre de 2020.