El passaport covid encara no serà necessari dilluns en bars, restaurants, residències, i gimnasos, però el Govern espera que es torni a aplicar de manera obligatòria a principis de setmana. De fet, anunciarà la nova data dilluns, després de la reunió que farà la comissió de seguiment per avaluar la situació. Així ho ha explicat el president del Govern, Pere Aragonès, qui ha assegurat que tècnics del Departament de Salut i del de Polítiques Digitals i Administració treballen intensament per fer possible la descàrrega "massiva" del passaport.

Aragonès ha defensat l'ús obligatori del passaport covid degut a l'augment de casos i l'aparició de noves variants. També ha animat la població que encara no està vacunada a fer-ho.