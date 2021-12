Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació pels greus aldarulls de dissabte passat a la matinada a la discoteca Waka de Sant Quirze del Vallès.

La policia catalana xifra en unes 1.000 persones aproximadament les que es van concentrar a les portes del local en protesta pels últims incidents racistes protagonitzats pels mateixos porters de la discoteca Waka. Com per exemple, el darrer, una pallissa que va rebre un jove colombià per part d’un porter a finals del mes d’octubre.

La convocatòria es va fer a les onze de la nit i es va anunciar ràpidament per les xarxes socials. La protesta va degenerar en llançament de bengales, pedres, tanques i ampolles contra el recinte, el seu personal, principalment els porters, i la policia. Una trentena de persones van acabar irrompent també dins el local. Van causar danys i van ferir un controlador d’accés d’una pedrada a l’ull. Dos agents dels Mossos d’Esquadra també van quedar ferits lleus pel llançament d’objectes contra ells.

La discoteca Waka va patir igualment diverses destrosses al mobiliari, com vidres i portes trencades per impactes de fortes pedrades i també el saqueig de diverses ampolles de beguda que tiraven.

Alguns vehicles policials dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local també van quedar danyats. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació de manera urgent amb l’objectiu d’intentar identificar el màxim de persones relacionades amb els aldarulls més greus que hi va haver durant la nit de dissabte a diumenge.

Per altra banda, els Mossos d’Esquadra de Vic van detenir el 2 de novembre un noi de 20 anys i veí del municipi com a presumpte autor d’un delicte de lesions i d’un altre d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

Els fets que se li imputen es van produir el dia 24 d’octubre del 2021 a la sortida d’un local d’oci nocturn de Gurb.

Les lesions van consistir en el fet que un grup d’unes vuit persones va començar a increpar i agredir tres nois. Prèviament, dues d’aquestes persones de la baralla ja havien tingut una discussió a l’interior de la discoteca.