Les autoritats de la Xina van alertar ahir que el boicot del Govern dels Estats Units als Jocs Olímpics d’Hivern, que se celebraran a Pequín, podria implicar «danys» per al diàleg bilateral i la cooperació entre les parts en «àrees importants».

En una conferència de premsa, el portaveu del Ministeri d’Exteriors, Zhao Lijian, va instar a «deixar la política fora del món de l’esport» i va criticar la mesura de la Casa Blanca, que va assenyalar que s’ha pres en resposta a les violacions dels drets humans a Xinjiang.

La decisió, que implica que cap alt càrrec nord-americà assistirà a la cita esportiva, fet que no té precedents des del 1980, s’ha adoptat setmanes després que el president dels EUA, Joe Biden, i el seu homòleg xinès, Xi Jinping, van acordar rebaixar la tensió entre tots dos països. Zhao va indicar així que el país s’«oposa fermament» al boicot i va anunciar que Pequín «prendrà totes les mesures necessàries». «El pla per mirar d’obstaculitzar els Jocs Olímpics ha fracassat i porta a una pèrdua d’autoritat moral i credibilitat» dels Estats Units, va dir.

En aquest sentit, un portaveu de la missió de la Xina davant l’ONU va qualificar dilluns la decisió de «farsa política» i va afirmar que l’èxit d’aquest esdeveniment esportiu «no recau en l’assistència d’uns quants alts càrrecs de diversos països». Per a Pequín, la decisió dels Estats Units tan sols posa de manifest «la seva mentalitat a l’estil guerra freda i la intenció de polititzar l’esport, crear divisions i provocar confrontació».

D’altra banda, el Govern dels Estats Units va advertir ahir la Xina que adoptarà totes les accions possibles, tant dissuasives com diplomàtiques, per garantir que la Xina no s’annexiona Taiwan per la força.

Així ho va apuntar l’assessor de seguretat nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan en una roda de premsa, en resposta a una pregunta sobre si els EUA està preparat per afrontar una situació en què la Xina empri la força per a una unificació amb Taiwan i Rússia envaeixi Ucraïna al mateix temps. «Els EUA prendran totes les accions possibles, tant dissuasives com diplomàtiques, per garantir que l’escenari de Taiwan que vostè ha descrit no ocorre mai, i per tractar d’evitar i dissuadir de la invasió d’Ucraïna», va dir Sullivan.

En aquest sentit, va subratllar que «la suma total dels esforços» que Washington ha emprès en els últims vuit mesos a la regió de l’Indopacífic estan encaminats a evitar «qualsevol situació» cap a la qual la Xina opti per dirigir-se respecte a Taiwan. L’assessor de seguretat nacional va dir aquestes paraules després d’una cimera virtual de gairebé dues hores entre el president dels EUA, Joe Biden, i el seu homòleg rus, Vladímir Putin, davant l’escalada militar russa a la frontera amb Ucraïna.