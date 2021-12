El Govern introduirà un paquet d’esmenes a la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2022 per reformar el tram autonòmic de l’IRPF per beneficiar rendes de fins a 35.000 euros bruts anuals (el 80% del total), si bé els canvis tindran especial incidència en les baixes, de fins a 17.000 euros.

El Govern introduirà els canvis en l’escala autonòmica de l’IRPF –que li suposarà una disminució de recaptació de 19 milions d’euros– per compensar la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de tombar la rebaixa de l’IRPF a les rendes més baixes que va incloure el Govern català l’any passat, segons va explicar en una trobada amb periodistes el conseller d’Economia, Jaume Giró.

En concret, el Govern crearà un primer tram de base liquidable fins als 12.450 euros al qual aplicarà un tipus impositiu del 10,5%. El primer tram arriba actualment fins als 17.707,20 euros i ara tributa al 12%, i per això el nou tram suposa una rebaixa d’1,5 punts percentuals. El segon tram actual va dels 17.707 als 33.007,20 euros de base liquidable i porta associat un tipus del 14%. Ara es dividirà en dos, així que es crearà un nou tram de 17.707,20 a 21.000 euros, amb un tipus del 14%, i un altre de 21.000 a 33.007,20 euros, al 15%. Així mateix, el tram ja existent dels 33.007,20 als 53.407,20 euros, que tributa al 18,5%, ara ho farà al 18,8%.

El Govern va aprofitar la llei d’acompanyament dels pressupostos del 2020 per elevar el mínim exempt per a contribuents amb rendes més baixes dels 5.500 a 6.015 euros, però el TC va tombar aquesta mesura, que havia de beneficiar unes 200.000 persones amb rendes iguals o inferiors a 12.450 euros, per considerar que la Generalitat no tenia competències per a això. Aquella mesura suposava una rebaixa de la càrrega fiscal d’uns 66,6 euros de mitjana a l’any, mentre que la reforma del tram autonòmic de l’IRPF que es farà per compensar aquesta decisió del TC anirà una mica més allà i suposarà rebaixes fiscals de fins a 100 euros, en els supòsits més beneficiats.

Un declarant solter i sense fills amb un salari brut d’uns 20.000 euros bruts l’any, per exemple, tindrà un estalvi fiscal de 104 euros l’any, amb la qual cosa rebaixarà la seva factura de l’IRPF el 7,7%. Un declarant que tingui cònjuge i un fill més gran de 3 anys i que percebi 16.000 euros bruts l’any tindrà una rebaixa fiscal de 53 a l’any, un 12,6% més que fins ara.

El fet que el TC hagi tombat recentment l’augment del mínim exempt aprovat per la Generalitat farà que les rendes baixes notin un augment de la pressió fiscal en la propera campanya de la renda, si bé sí que es podran beneficiar en el següent exercici fiscal d’aquesta rebaixa de l’IRPF.