El coordinador del Pla de Rodalies, Pere Macias, va celebrar ahir que en la Comissió Bilateral d’Infraestructures s’arribés a un acord sobre el dèficit d’explotació del servei, ja que la Generalitat disposarà de les «condicions òptimes» i d’uns recursos que permetrà un «model eficient». No obstant això, va defensar a Radio4 que el traspàs de vies planteja dificultats tecnològiques i també de caràcter constitucional, ja que la Constitució estableix que les xarxes de vies d’interès generals són de l’Estat. D’altra banda, va detallar que fins ara aquest any s’han licitat obres de millora per valor de 555 milions en el marc del Pla de Rodalies i s’han adjudicat 300 milions en diverses actuacions.

Macias no veu tan clar un traspàs de les vies, tal com demana el vicepresident Puigneró. La Constitució estableix que les vies de la xarxa d’interès general són de titularitat de l’Estat tot i que «si es vol canviar la Constitució, es canvia, no seré jo qui digui que no», ha afegit. En segon lloc, va assenyalar que hi ha vies on els trens de Rodalies comparteixen espai amb el corredor mediterrani o amb altres serveis i en d’altres on només hi operen sols, com la línia del Maresme. Aquestes va admetre que sí es podrien traspassar «interpretant favorablement la Constitució» però també suposaria un altre problema, en aquest cas quant a digitalització en vies de titularitat diferent.