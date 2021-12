La Conferència de Presidents, l’òrgan que reuneix el cap de l’Executiu i els mandataris autonòmics, ha mantingut cites setmanals durant gairebé tota la pandèmia, des del confinament que es va aprovar el març del 2020. L’última vegada que es va celebrar una reunió d’aquest tipus va ser el passat 30 de juliol. Des d’aleshores, en un símptoma que l’evolució de l’emergència sanitària era positiva, no havia tornat a tenir lloc. Però ara la situació ha empitjorat. Davant l’avenç de la sisena onada, Pedro Sánchez ha tornat a convocar la conferència. La cita serà telemàtica i tindrà lloc la setmana que ve, en una data encara per determinar, segons ha informat aquest dissabte la Moncloa en un breu comunicat.

Espanya torna a trepitjar un terreny perillós en el pla sanitari. La incidència acumulada se situa ja per sobre dels 500 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants les últimes dues setmanes, un nivell considerat de risc molt alt, segons els criteris del Govern. Hi ha menys hospitalitzats que en onades anteriors, a causa de les altes cotes de vacunació entre la població, però hi pot haver un nou rècord de contagis, a causa de l’expansió de la variant òmicron, molt més infecciosa. La situació es produeix a les portes de Nadal, un període que en principi dispararà el nombre de positius, a causa de l’augment de la interacció social.

La ministra portaveu i de Política Territorial, Isabel Rodríguez, s’ha posat en contacte aquest dissabte amb tots els presidents autonòmics. El Govern contempla que la conferència tingui lloc dimecres, però la data encara no s’ha tancat. La intenció de l’Executiu és clara. La reunió, expliquen fonts de la Moncloa, ha de servir per «abordar la situació i analitzar la necessitat d’adoptar noves mesures», una cosa a què l’Executiu fins ara havia tancat la porta, argumentant que no eren necessàries, a causa de l’extensió de la vacunació a Espanya. La mateixa Rodríguez va transmetre aquesta tesi divendres, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Tanmateix, l'entorn de Sánchez no volen anticipar res. «Es tracta de compartir l’anàlisi entre tots, amb lleialtat institucional», continuen les mateixes fonts, que també eviten concretar si el president és partidari que les mesures siguin iguals a tots els territoris. Tot i que l’evolució d’aquesta sisena onada està sent desigual, amb Navarra detectant cinc vegades més contagis que Andalusia, els positius estan creixent a una velocitat similar en totes les comunitats. «No volem que cap autonomia arribi a la cita amb la sensació que les decisions ja han sigut preses», insisteixen a la Moncloa.

Una evolució molt ràpida

El canvi d’escenari ha sigut rapidíssim, i ni el Govern ni les autonomies tenien previst un augment tan acusat dels casos. Fa menys d’un mes, Sánchez va anunciar que la pròxima conferència de presidents tindria lloc a principis del 2022.

Tot i això, de moment les comunitats autònomes es resisteixen a recuperar les restriccions més dures, que van marcar les festes de l’any passat. Fins ara, només Catalunya ha fet un pas en aquest sentit, i molt lleu, en recuperar les quarantenes per a tots els contactes pròxims a un positiu, estiguin o no vacunats.

La Conferència de Presidents, segons la Moncloa, servirà també per «reforçar la cogovernança i la cooperació institucional».