El diàleg amb Varsòvia segueix sense donar fruits i la Comissió Europea ha decidit passar de nou a l’acció i llançar un altre procediment d’infracció contra Polònia per la vulneració de la legislació europea i la primacia del dret europeu per part del Tribunal Constitucional. «Hem intentat entaular un diàleg, però la situació no millora. Els fonaments de l’ordenament jurídic de la UE, particularment la primacia del dret comunitari, han de ser respectats», va avisar el comissari de justícia, Didier Reynders. El Govern polonès que lidera Mateusz Morawiecki té ara dos mesos de termini per respondre.

El focus del problema no és nou. En les seves sentències del 14 de juliol del 2021 i el 7 d’octubre del 2021, el Tribunal Constitucional polonès va considerar que les disposicions dels tractats de la UE eren incompatibles amb la Constitució polonesa, qüestionant expressament la primacia del dret comunitari. Les dues sentències van obrir una profunda esquerda a la UE que dos mesos després no s’ha tancat. Segons l’anàlisi de la Comissió, totes dues sentències vulneren els principis generals d’autonomia, primacia, eficàcia i aplicació uniforme del dret de la Unió i l’efecte vinculant de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.