L’augment de contagis ha fet que alguns ajuntaments que havien organitzat activitats per la nit de Cap d’Any hagin decidit suspendre-les. És el cas, per exemple, de Sant Vicenç de Castellet que no farà la Festa de Cap d’Any al Pavelló ni les campanades previstes a l’esplanada de davant de l’Institut.

Tampoc es farà la festa de Cap d’Any de Súria prevista al pavelló municipal. Sant Fruitós de Bages recuperava enguany la celebració de la revetlla 20 anys després, però també ha decidit anul·lar-ho. Sí que mantindrà, però el cap d’any infantil amb l’actuació de Dàmaris Gelabert, que ja ha esgotat les entrades. Navàs ha suspès tant el ball de Cap d’Any com el concert d’Any Nou el dia 1 de gener.