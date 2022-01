La policia romanesa, en col·laboració amb la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos i la Policia Nacional, ha detingut una setena persona relacionada amb el crim de Cabanelles (Alt Empordà) del 28 de febrer passat. El sospitós és un home de nacionalitat francesa de 35 anys que, com la resta, va marxar de Catalunya cap a Romania després d’haver participat, presumptament, en el crim. El 13 de desembre els Mossos van organitzar un operatiu a Catalunya en què van arrestar cinc persones, tres homes i dues dones, tots de nacionalitat romanesa. També es van dur a terme tres entrades i escorcolls als domicilis dels investigats. La sisena persona investigada és ingressada a la presó de Puig de les Basses per una altra causa. La detenció es va dur a terme el 5 de gener passat i ara s’estan acabant els tràmits necessaris per poder-lo extradir a l’Estat espanyol i que passi a disposició judicial.