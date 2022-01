Els veïns de Salt (Gironès) recuperen «certa normalitat» després del reforç del servei que l’empresa encarregada de recollir les escombraries va fer aquest dissabte. Tot i que alguns punts on s’acumulava bona part de la brossa han quedat nets, els veïns es mostren «indignats» perquè encara n’hi ha molts on «amb prou feines s’hi pot passar». Per això, reclamen que «se solucioni el conflicte» i que s’arribi a una entesa entre l’empresa i els treballadors. En zones del centre com el carrer Àngel Guimerà encara s’hi poden veure piles d’escombraries amuntegades. L’Abdelaziz critica que «no s’hagi tret tot» i en molts punts continuï la brossa acumulada. «No ho entenc, però després ens cobraran l’impost», lamenta.

La Manoli es mostra «indignada» per la situació i creu que l’actuació d’aquest dissabte «no ha estat suficient». Com l’Abdelaziz demana que s’intensifiqui i recorda que són els veïns qui acaben patint-ne les conseqüències.