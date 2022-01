El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, torna a estar al punt de mira per les informacions que revelen la celebració d’una festa al jardí de Downing Street el 20 de maig del 2020, durant el primer confinament que es va imposar al país a causa de la pandèmia.

Segons recollia ahir la premsa britànica, unes cent persones van ser convidades a prendre unes copes al jardí de Downing Street. Cada convidat havia de portar la seva beguda i, segons diversos testimonis, Johnson i la seva dona, Carrie, figuraven entre els assistents. La cadena de televisió ITV ha publicat el correu electrònic d’invitació a la reunió, en el qual s’especifica que l’esdeveniment es faria amb «distància social». El confinament al Regne Unit estava en vigor el 20 de maig i no va ser fins l’1 de juny que les autoritats van relaxar les restriccions per permetre a grups de fins a sis persones reunir-se a espais exteriors. La Policia Metropolitana ha assenyalat que està «en contacte» amb el govern arran d’aquestes informacions, que apunten a una possible «violació» de les normes. Johnson, de la seva banda, no ha volgut confirmar si es trobava entre les persones que es van reunir, una trentena.

El Partit Laborista ja ha avisat que el primer ministre s’enfrontarà a unes quantes «preguntes» si es confirma que finalment va assistir a l’esdeveniment. No és la primera vegada que el govern de Johnson rep crítiques per unes celebracions en els moments més durs de la pandèmia. El 18 de desembre del 2020, quan regia un altre confinament al Regne Unit, es va fer una festa a la qual van assistir «desenes» de persones. Una enquesta feta ahir mateix per Savanta ComRes assenyala que un 66% dels entrevistats -i un 42% dels votants conservadors- considera que Johnson ha de dimitir.