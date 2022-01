Mesos abans de la celebració d’Eurovisió 2022 la delegació búlgara s’ha vist embolicada en una gran polèmica. Ronnie Romero, vocalista del grup Intelligent Music Project amb què Bulgària provarà sort aquest any al Festival, es troba en recerca i captura a Espanya des del 17 de novembre del 2021.

La informació avançada per Bluper aclareix que el cantant d’origen xilè, i que ha residit molts anys a Espanya, no hauria comparegut a una crida judicial. La sentència del Jutjat de 1a Instància número 3 de Valdemoro expressa que el vocalista havia de prestar declaració en qualitat d’investigat per un delicte d’amenaces contra la seva exparella, però que no va acudir a la citació.

El representant eurovisiu té una ordre d’allunyament que li impedeix acostar-se a menys de 500 metres de la seva antiga parella, casa seva o la seva feina ni comunicar-se amb ella per cap mitjà. A més, des del 28 de desembre del 2020 tampoc pot tenir llicència d’armes fins que no acabi aquest procediment.