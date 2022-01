Nous reptes per a la nova cúpula del PSC. Salvador Illa, que es va convertir formalment en líder del socialisme català al congrés extraordinari de fa menys d’un mes, ja ha posat un encàrrec difícil als dirigents dels que s’ha envoltat per a aquesta etapa. Després d’arribar a un acord amb ERC i JxCat per renovar 112 alts càrrecs dependents del Parlament amb mandats caducats, ara vol impulsar l’aprovació d’una llei electoral catalana. És difícil perquè aquesta norma és un dels grans forats negres de la política catalana des de fa dècades. De fet, Catalunya és l’única comunitat que no té una llei electoral pròpia i que, més de 40 anys després de la recuperació de les llibertats, segueix regint-se pels principis que estableix una disposició transitòria de l’Estatut del 1979 i la Llei Orgànica del Règim Electoral General espanyola.

Però Illa no es dona per vençut. «La falta d’una llei electoral no ens pot fer sentir orgullosos», va dir durant la primera reunió interparlamentària que va encapçalar com a nou primer secretari del partit. Va posar un termini per a aquest desig. «Els socialistes hem de fer tots els esforços necessaris perquè s’aprovi el primer semestre del 2022 una llei electoral pròpia. Catalunya és l’única comunitat sense una llei electoral pròpia», va recordar.