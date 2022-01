La denúncia d’un ciutadà xinès ha permès desarticular una xarxa de tràfic de dones originàries d’aquest país asiàtic que s’havia assentat a Saragossa i Bilbao, i buscava expandir-se a Madrid.

En total, s’han practicat 63 detencions d’aquesta organització liderada a Espanya per una dona amb antecedents policials.

La xarxa captava dones d’entorn de 40 anys d’edat -cinc han estat alliberades, encara que la recerca segueix oberta- en situació de vulnerabilitat a la Xina perquè viatgessin a Espanya amb la falsa promesa que hi tindrien una millor vida, encara que en realitat eren sotmeses com a «mercaderia» 24 hores en condicions infrahumanes amb finalitats d’explotació sexual, segons va explicar el comissari Carlos Rio-Miranda Iglesias, cap de la Brigada Central de Tràfic de la UCRIF.

L’entramat criminal estava estructurat en dues branques diferenciades i coordinades entre si per mantenir a les dones -unes dues o tres per cada pis llogat- en habitacions insalubres, sense mesures de protecció, agreujat tot per la covid. Cada dona immigrant pagava entre 8.000 i 10.000 euros, en un negoci il·lícit que hauria reportat a l’organització uns cinc milions d’euros en benefici. L’Operació ha constatat que la branca saragossana captava les dones per a l’explotació sexual i la biscaina facilitava la documentació amb contractes de treball i empadronaments fraudulents.