El PSC es va comprometre a abordar a fons el debat lingüístic després que les sentències sobre el castellà a les escoles catalanes hagin provocat una tempesta política que encara cueja. El primer secretari dels socialistes catalans, Salvador Illa, va prometre que impulsarien unes jornades per «buscar un acord» sobre l’idioma dels col·legis. Aquests debats els organitzarà la Fundació Rafael Campalans i se celebraran el 28 i 29 de gener a Barcelona, i entre els seus participants hi haurà experts en principi aliens a les sigles del PSC, entre els quals sobresurt Irene Rigau, exconsellera de Jordi Pujol i Artur Mas.

Rigau és una convergent històrica. Va tenir responsabilitats en la Generalitat primer a càrrec de la cartera de Benestar Social i Família, entre 1999 i 2003, en l’última legislatura de Pujol. Després va participar en tots els executius de Mas, entre 2010 i 2016, sempre com a titular de Ensenyament. És per aquesta última responsabilitat que els socialistes consideren molt valuosa la seva participació en els debats que han organitzat i que se celebraran a la seu del carrer Pallars.

Rigau participarà en la part més política de les jornades, la taula rodona que tancarà els debats abans del discurs final de Illa. Al costat d’ella hi serà el també exconseller de Educació (però en aquest cas socialista) Joan Manuel del Pozo; el catedràtic de Ciència Política i president de Federalistes d’Esquerres Joan Botella i el president de Societat Civil Catalana, Fernando Sánchez-Costa.

Els socialistes han posat per títol a la cita, que presentarà la diputada Esther Niubó, «Jornades per a renovar el consens lingüístic Catalunya». Els socialistes volen transmetre durant la cita la seva posició sobre aquest debat: estan a favor que el català sigui l’eix de l’ensenyament, però no estan en contra que el castellà tingui una mica més de pes després de les sentències que preveuen un 25% de la docència en aquest idioma.