Agents de la Policia Nacional van detenir ahir a a Madrid el líder de l’organització ultra Bastión Frontal, acusat d’un presumpte delicte de lesions, agreujades per traïdoria, en propinar una brutal pallissa a un membre català d’aquesta mateixa organització a València el 15 de gener en el marc d’unes jornades celebrades per aquest emergent moviment de caràcter radical. La víctima va patir, entre altres lesions, una fractura de mandíbula, resultat d’una agressió per l’esquena, en què va perdre el coneixement sense tenir, doncs, cap possibilitat de defensa, segons va informar la Policia Nacional.