Després que els lletrats de les Corts no posessin pegues a crear una comissió de recerca sobre la pederàstia a l’Església, la Mesa del Congrés va obrir ahir la via per posar en marxa aquesta iniciativa d’Unides Podem, ERC i EH Bildu, sobre la qual el PSOE mostra dubtes en com afrontar-la.

Els socialistes no volen que es converteixi en un espectacle ni que els treballs de la comissió siguin contraproduents i encara que no han aclarit la seva posició definitiva, que faran en els pròxims dies, són més proclius al fet que la pederàstia de l’Església catòlica s’investigui en una comissió independent d’experts. A aquestes reticències se suma el rebuig frontal de Vox, que veu una maniobra del «sanchisme» per acabar amb l’Església, i la postura del PP, que es decanta per una abstenció posant sobre la taula un text alternatiu per a ampliar la recerca a tota mena d’abusos que afectin els menors. La resta de grups majoritàriament recolzen una iniciativa que es planteja a Espanya després que diversos països europeus i d’altres continents, com Austràlia o els EUA, s’hagin ja posat en marxa. Les víctimes d’aquests delictes han denunciat que les autoritats eclesiàstiques han encobert totes aquestes pràctiques de pedofília i han posat traves per aclarir el succeït i rescabalar els afectats d’aquests abusos comesos per sacerdots i membres del clergat, les denúncies a nivell del qual mundial es van incrementar sobretot a partir dels anys noranta del segle XX. Superada la primera barrera en l’òrgan de govern del Congrés, la proposta haurà d’assumir alguns retocs i concrecions per tirar endavant perquè els socialistes no permetran que això es converteixi en un circ donada la sensibilitat del tema i per això estan analitzant «tots els escenaris possibles», va dir el portaveu Héctor Gómez.