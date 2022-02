El Consell Polític d’Unió del Poble Navarro (UPN), format per 232 representants, va decidir ahir expulsar Carlos García Adanero i Sergio Sayas, els seus dos únics diputats al Congrés, per votar en contra de la reforma laboral del Govern i contravenir així les indicacions de la direcció del partit.

La decisió va arribar hores després que l’Executiva de la formació navarresa confirmés la «gravetat» de l’actitud dels dos diputats, «no només per la seva manca de disciplina, sinó també per l’ocultació del vot final a votants.

Abans de la reunió d’ahir, la Comissió Executiva d’UPN va demanar formalment als dos diputats que lliuressin les actes. Davant la seva negativa, el partit va decidir, tal com ja va advertir prèviament si no acataven la petició, iniciar el procediment d’expulsió per la «greu indisciplina» comesa.

Després de l’expulsió dels dos diputats, UPN es queda sense representació a la Cambra Baixa.

Paral·lelament, el Partit Popular (PP) va reiterar ahir que la reforma laboral ha tirat endavant «amb trampes», després que la norma es convalidés gràcies a un vot erroni del popular Alberto Casero. El secretari general del partit, Teodoro García Egea, va assegurar que la votació va ser «dubtosa» i va «tenir més vots reals en contra que a favor», en declaracions als mitjans abans d’intervenir en un acte a València.

García Egea va elevar el to contra la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, a qui acusa de no complir els tràmits que s’exigeixen pel vot telemàtic i de no atendre els drets d’un parlamentari. «Es va comportar com un militant del PSOE i no com a presidenta de tots els diputats», va subratllar.

Afiliada d’honor del PSOE

En la mateixa línia, el polític va afirmar que Batet és la tercera autoritat de l’Estat, però que, no obstant això, «actua com l’afiliat d’honor del PSOE que vol protegir el seu cap» en un intent de salvar una situació que és «un fracàs».