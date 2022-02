El Bisbat de Sant Feliu de Llobregat ha apartat de les seves funcions un sacerdot adscrit a la parròquia de Santa Maria de Castelldefels acusat d’exhibicionisme i de demanar conductes sexuals a canvi de remuneració a menors d’edat. En un comunicat, el Bisbat va indicar ahir que dijous es va produir una entrada i registre al domicili del religiós en qüestió, «en el marc de les diligències prèvies en curs per un presumpte delicte relacionat amb conductes impròpies amb menors, esdevingut fora del recinte i de les activitats parroquials». Fonts dels Mossos d’Esquadra van confirmar que el religiós va ser detingut, i posat en llibertat dijous per un presumpte delicte contra la indemnitat sexual, en concret per exhibicionisme i sol·licitud de conductes sexuals a canvi de remuneració. Les fonts van indicar que el detingut encara no havia passat a disposició judicial, a l’espera que l’investigació policial es tanqui i arribi al jutge corresponent.