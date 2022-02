La secció desena de l’Audiència de Barcelona s’ha declarat no competent per esbrinar qui són els successors de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) als efectes de la indemnització pel cas Palau. El tribunal, que segueix l’execució de la sentència, ha acordat, sense prejutjar, no continuar l’execució contra el PDeCat ni contra JxCat per esbrinar si són els successors del partit condemnat en sentència ferma de CDC, perquè hi ha un procediment obert als jutjats mercantils entre els dos possibles successors per dirimir els drets electorals, la marca i els actius i passius de l’antiga formació.

El jutjat mercantil número 9 de Barcelona tenia obert un procediment concursal fruit del concurs voluntari de creditors presentat per CDC el mes de març del 2020. Per aquest motiu es va crear un conflicte de competències entre l’execució del concurs dictat pel jutjat mercantil i l’execució de la sentència de l’Audiència de Barcelona, que havia embargat els béns a l’antiga formació política. La Sala Especial de Conflictes de Competència del Tribunal Suprem va resoldre a favor del jutjat mercantil, i ara els béns embargats han passat a formar part de la massa de creditors amb preferència per als creditors del concurs de CDC. La secció de l’Audiència va dictar sentència condemnatòria en el conegut com a cas Palau el 29 de desembre del 2017. Entre altres coses, ordenava el decomís dels guanys obtinguts per CDC, Fèlix Millet i Jordi Montull amb la comissió de tràfic d’influències, que es concreten en 6.676.105,58, 2.804.716,29 i 701.179,07 euros respectivament. El maig del 2020, després que el Tribunal Suprem declarés ferma la sentència, es va iniciar l’execució, i es van elevar a definitius els embargaments preventius acordats en la peça de responsabilitat civil respecte del decomís dels guanys obtinguts per CDC per import de 6,6 milions d’euros. En la mateixa data es va acordar que les quantitats es destinessin al pagament de les responsabilitats civils de les entitats per judicades, però ara el Palau de la Música haurà d’esperar que es dictamini qui és el successor de CDC i que es reparteixin els seus béns entre els diversos creditors, incloent-hi els bancs.