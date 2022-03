El magistrat del Tribunal Constitucional Ramón Sáez defensa que el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús María Barrientos, no hauria d’haver presidit el tribunal que va jutjar l’expresident català Quim Torra perquè va participar en actes i va fer declaracions que comprometien la seva imatge d’imparcialitat. El ple del Tribunal Constitucional va rebutjar fa uns dies per majoria el recurs d’empara de Torra contra la sentència que el va condemnar a un any i mig d’inhabilitació per desoir l’ordre de retirar unes pancartes de suport als presos del «procés» d’edificis públics en la campanya electoral del 28-A.

Contra la sentència hi va haver un vot particular del vicepresident del TC, Juan Antonio Xiol, i un altre de discrepant de Ramón Sáez, tots dos del bloc progressista.