El president del Govern central, Pedro Sánchez, es va defensar ahir de l’allau de crítiques de tots els grups parlamentaris per la seva posició respecte al Sàhara Occidental després d’esgrimir que cap està en contra de l’«acord» amb el Marroc, i va argumentar que ha actuat mogut per la responsabilitat i per defensar els interessos d’Espanya. «No sembla que ningú estigui en contra de l’acord d’Espanya amb el Marroc», va sostenir al ple en què es va parlar del suport del Govern central al pla d’autonomia marroquina per al Sàhara i la nova etapa amb el país veí, després d’escoltar tots els portaveus parlamentaris. «Ningú no ho ha criticat ni ha dit que no és important ni ha suscitat que és millor tenir una crisi oberta amb el Marroc», va reafirmar.