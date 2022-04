Facua ha detectat que 230 gasolineres a tot l’Estat van pujar el preu de la gasolina el mateix dia que entrava en vigor el decret governamental per baixar el seu cost. I d’aquestes, 18 estan a Catalunya. Així ho ha traslladat a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que en un comunicat va assegurar que investigarà els fets denunciats, determinarà si hi ha indicis de la infracció i iniciarà un expedient sancionador. La denúncia assenyala estacions de servei que van aplicar increments d’almenys 5 cèntims sobre el preu dels carburants l’1 d’abril, quan entrava en vigor el Reial decret que adoptava mesures urgents per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna.