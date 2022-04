Divendres Sant el Coliseu de Roma va ser escenari de la tradicional cerimònia de la Setmana de Pasqua, el viacrucis. Un acte organitzat pel Vaticà que enguany ha estat envoltat de polèmica i ha suscitat crítiques contra el papa Francesc per part de representants ucraïnesos i mitjans catòlics de diversos països per la seva decisió que una dona ucraïnesa, Irina, i una de russa, Albina, portessin juntes la creu en una de les estacions que representen la mort de Jesús de Natzaret.

La protesta va començar poc després que aquesta setmana es comuniqués la presència de les dues dones a la cerimònia, i finalment es va plasmar amb la decisió de diversos mitjans catòlics conservadors –Ràdio María, la revista Credo, i la branca ucraïnesa de la televisió estatunidenca EWTN, entre altres– de no retransmetre l’acte. L’ambaixador ucraïnès també es va mostrar en contra i va avisar «de possibles conseqüències» pel gest del papa Francesc davant la Santa Seu.

Així mateix, el cap de l’Església grecocatòlica ucraïnesa, Sviatoslav Svevchuk, va comentar que «ha estat una idea inoportuna», i va afegir que aquesta decisió «ha indignat gran part dels ucraïnesos a tot el món». Svevchuk pertany a un grup religiós que últimament s’havia tornat a acostar al Papa de Roma. Per la seva part, el bisbe de Kíiv-Zhitómir, Vitalli Kryvytsky, va argumentar que «comparteixo l’opinió de molts dels meus compatriotes sobre el dolor que l’estació XIII (on les dues dones van carregar la creu) provoca. Els gestos de reconciliació són bons, però els detalls i les circumstàncies no poden no ser tinguts en compte».

Fins i tot l’ambaixador vaticà a Kíiv, Visvaldas Kulbokas, es va mostrar en contra de la decisió. «Les Esglésies i les organitzacions religioses a Ucraïna desitgen treballar per la reconciliació (entre russos i ucraïnesos), però així i tot saben que només es podrà parlar d’això quan l’agressió es detingui i els ucraïnesos siguin capaços no sols de salvar les seves vides, sinó també la seva llibertat», va dir.

No obstant això, el Vaticà i el Papa finalment van decidir no fer marxa enrere, i van mantenir el pla original. I no han estat els únics. També la branca italiana de la congregació dels franciscans va prendre divendres una decisió similar en un acte virtual organitzat en ocasió de la Pasqua, i va incloure en la seva cerimònia una parella de dones, una russa, i l’altra, una ucraïnesa de Dnipro, una de les grans ciutats d’Ucraïna pròximes a la primera línia de combats a l’est d’aquest país eslau.

Albina i Irina es coneixien prèviament perquè havien treballat juntes a les sales de cures pal·liatives del Policlínico Universitario Campus Bio-Médico, a Roma.