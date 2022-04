La Fiscalia Anticorrupció ha canviat de criteri i ara dona suport a la possibilitat que la Generalitat exerceixi l’acusació particular a la peça del cas 3 % que investiga el possible finançament il·legal de l’extinta CDC a través de la productora Triacom.

Segons fonts jurídiques, el ministeri públic ha donat suport a la pretensió del Govern català, en el recurs que aquest ha presentat contra la decisió del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz d’impedir-los exercir l’acusació particular en la causa de Triacom.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar fa unes setmanes els serveis jurídics del Govern a personar-se com a acusació particular en aquesta peça de la causa, però la Fiscalia s’hi va oposar i el jutge, d’acord amb el criteri del ministeri públic, va rebutjar la petició. El jutge instructor va argumentar llavors que la Generalitat no havia acreditat la seva condició d’ofesa o perjudicada en la causa de Triacom.