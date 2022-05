L’Audiència de Barcelona ha absolt un agent de les ARRO dels Mossos d’Esquadra acusat de lesionar un manifestant al cap amb la seva porra durant les protestes per la visita del rei Felip VI a Barcelona el 25 de febrer del 2018, i eximeix el departament d’Interior com a responsable civil. En una sentència, la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona addueix que «no ha resultat acreditat» que la lesió soferta per aquest manifestant, un home que en el moment dels fets tenia 58 anys d’edat, «fos causada» per un cop de la defensa -porra- de l’acusat.

La resolució judicial posa també en dubte l’autoria de l’acusat com el causant de les lesions que va patir el manifestant: «Aquest tribunal, després d’examinar amb detall» els resultats probatoris «no ha aconseguit establir sense gènere de dubte la culpabilitat atribuïda» a aquest agent dels antidisturbis, apunta la secció cinquena de l’Audiència de Barcelona en la seva resolució judicial.