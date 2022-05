El Govern resol a l’avançada la concessió de la C-25 per estalviar 810 milions d’euros

El Govern resoldrà anticipadament la concessió de la C-25, l’Eix Transversal, que estava en mans de Cedinsa fins a l’any 2040, per fer-se càrrec d’aquesta autovia i estalviar un total de 810,4 milions fins a aquell any. Fonts del departament d’Economia de la Generalitat van precisar que es tracta de «l’operació econòmica amb més impacte per a les finances de la Generalitat de l’última dècada».

No obstant això, la concessionària, participada majoritàriament pel grup francès d’inversió Vauban Infraestructure Partners, ja ha respost a l’administració catalana que no veu possible dur a terme aquesta operació, per la qual cosa el Govern assumeix que Cedinsa acudirà a la via judicial en defensa dels seus interessos.

El desdoblament de la C-25, autovia que enllaça Cervera i Caldes de Malavella, es va inaugurar el 2013 després d’una inversió de 752,4 milions d’euros. La Generalitat va finançar aquesta obra per l’anomenat peatge a l’ombra, mètode pel qual l’administració catalana paga un determinat import per cada vehicle que circula pels 153 quilòmetres de l’autovia, una concessió que en teoria vencia al juny del 2040.

Dijous la Generalitat va comunicar formalment a Cedinsa la seva intenció d’aprofitar una clàusula d’aquest contracte, signat l’octubre del 2007, per dur a terme aquesta reversió anticipada de la concessió, que calcula que li permetrà un estalvi anual d’uns 70 milions d’euros. Aquestes fonts precisen que el contracte inclou diverses oportunitats de resolució anticipada i la Generalitat vol aprofitar una d’elles, la que avala fer-ho als quinze anys de vigència de la concessió, és a dir, el 2022. Per a això, la Generalitat haurà d’abonar a la concessionària el preu de reversió anticipada, és a dir, l’establert en aquell contracte -221 milions- amb una taxa d’actualització del 5% fins avui de pagament efectiu, és a dir, un import màxim de 482,62 milions d’euros al tancament d’aquest any.

El Govern va concedir un préstec de 50 milions a la concessionària el 2010 del qual encara li faltaran per retornar 32 milions al tancament del 2022, per la qual cosa la Generalitat calcula que l’impacte net de revertir abans aquesta concessió no serà superior a 450,6 milions Per poder dur a terme aquesta complexa operació, el departament d’Economia de la Generalitat compta amb autorització verbal de l’Estat per finançar-la amb càrrec a la part que no ha usat encara el Fons de Liquiditat Autonòmic del 2021.

No obstant això, com a pla B, el departament també havia sol·licitat finançar l’operació recorrent -per al gruix de l’import- a finançament bancari, una opció avalada pel Consell de Ministres del 8 de març passat, i comptava amb complementar aquesta via amb tresoreria pròpia. De fet, el departament ja ha rebut dues ofertes d’entitats bancàries interessades a aportar aquest finançament, si bé la Generalitat insisteix que l’opció més beneficiosa seria el FLA, pel seu baix interès.

D’altra banda, aquestes fonts precisen que tota aquesta operació tindrà un impacte en el dèficit del 2022 d’uns 128,4 milions, si bé recorda que aquest any les regles fiscals encara estan suspeses, per la qual cosa veu idoni afrontar aquesta operació ara. En canvi, si la concessió es mantingués fins al final, és a dir, fins al juny del 2040, l’impacte en termes de dèficit seria de 828,5 milions, afegeixen. Quant a l’aportació de la Generalitat a la C-25 en les últimes dècades, ha rebut 305 milions en subvencions entre el 2008 i el 2015 i els peatges han suposat 514 milions entre el 2013 i el 2021, un total de 819 milions.

Malgrat l’oposició de la concessionària, aquestes fonts asseguren que els serveis jurídics del departament d’Economia i del departament de la Vicepresidència avalen l’operació, i també dos dictàmens encarregats a Garrigues i Roca Junyent, per la qual cosa estan completament convençuts de la legalitat d’aquesta reversió anticipada del contracte. Amb tot, les fonts expliquen que la concessionària ja ha enviat diverses comunicacions a aquests dos departaments avisant que l’operació es pot dur a terme i que ha remès també comunicacions a les entitats financeres, entre elles a l’ICF, per impedir que financin aquesta operació.