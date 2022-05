La fiscalia belga va anunciar ahir que no recorrerà la sentència del Tribunal d’Apel·lació de Gant que rebutja l’extradició del raper Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. La fiscalia belga tenia 24 hores per recórrer la decisió, però finalment va decidir no fer-ho i posar fi així al periple judicial del cantant a Bèlgica per l’extradició. El Tribunal d’Apel·lació de Gant va rebutjar de nou l’entrega en una decisió que ha arribat després que el Tribunal de Cassació ordenés reexaminar el cas. El tribunal de Gant havia de revisar si es podia extradir Valtònyc pel delicte d’injúries a la corona perquè la resta ja estaven descartats i ha confirmat de nou que no en no trobar un delicte equivalent a Bèlgica. El Tribunal d’Apel·lació de Gant ja va rebutjar al desembre per primer cop l’extradició de Valtònyc, condemnat a Espanya a tres anys i mig de presó per enaltiment del terrorisme, injúries a la corona i amenaces. Després d’un recurs de la fiscalia belga, el cas va arribar a una instància més.