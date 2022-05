Un tiroteig en una escola va provocar ahir la mort de 21 persones, 19 nens i dos adults, al centre de primària Robb de la ciutat d’Uvalde, a l’estat de Texas, al sud dels Estats Units.

Ho va confirmar el sergent del Departament de Seguretat Pública de Texas, Erick Estrada, a la cadena estatunidenca CNN, que va precisar que el sospitós, identificat com Salvador Ramos, veí d’Uvalde, havia disparat a la seva àvia abans d’entrar a l’escola amb un rifle en mà. «El sospitós es va estavellar en una rasa a prop de l’escola. Va sortir del vehicle amb un rifle i llavors va entrar a l’escola, on va tenir contacte [va ser abatut] amb la Policia», va indicar. Estrada va precisar que el jove de 18 anys portava armilla antibales, el rifle i una motxilla. El tirador, abans d’entrar a diverses aules amb l’arma a la mà, havia disparat a la seva àvia, que va ser traslladada amb avió a un hospital de San Antonio i ahir a la nit es trobava en estat crític.

La portaveu del Departament de Seguretat Nacional, Marsha Espinosa, va publicar al seu perfil oficial de Twitter que els agents de l’ordre, tant fronterers com de la Policia estatunidenca havien rebut trets del tirador, que s’havia atrinxerat. «Arriscant les seves pròpies vides, aquests agents de la Patrulla Fronterera i oficials s’interposen entre el tirador i els nens en l’escena per desviar l’atenció del tirador de les possibles víctimes», va dir Espinosa.

Els supervivents van ser tractats en hospitals regionals, i per això el balanç de morts podria pujar. Es tracta de la massacre més gran des del 2012, quan el jove Adam Lanza, de 20 anys, va entrar a l’escola de Sandy Hook, a Conneticut, on va matar 20 nens i sis adults.

Segons la cadena estatunidenca NBC News, el senador demòcrata Roland Gutiérrez va assegurar que el tirador havia comprat dos rifles semiautomàtics en fer 18 anys en una armeria de l’àrea d’Uvalde. En un primer moment, el governador de Texas, Greg Abbott, va qualificar d’«horrible» els fets i va assegurar que «no es pot tolerar». «Els texans de tot l’estat estan de dol per les víctimes d’aquest crim sense sentit i per la comunitat d’Uvalde», va dir.

La vicepresidenta nord-americana, Kamala Harris, va subratllar que «ja n’hi ha prou». «Com a nació hem de tenir el valor de prendre mesures i comprendre el nexe entre què constitueix una política pública raonable i assenyada per garantir que res com això torni a succeir», va afegir. I el president, Joe Biden, va assenyalar que «és hora d’actuar» per regular les armes de foc als Estats Units després de la massacre.