Les autoritats ucraïneses intenten obrir corredors humanitaris a la zona de Khàrkiv, però no és fàcil mentre hi ha combats amb les tropes russes, va afirmar ahir el governador d’aquesta regió de l’est d’Ucraïna, Oleh Synehubov.

Encara que la ciutat de Khàrkiv, la segona més gran d’Ucraïna, amb uns dos milions d’habitants a l’àrea metropolitana, està tranquil·la, en les últimes hores han impactat míssils russos en zones pròximes, va dir el governador en roda de premsa. Synehubov va assegurar que els «ocupants» tracten d’avançar sobre les posicions de les forces ucraïneses, i per això ara com ara és complicat fer arribar ajuda humanitària a la població. Així, intenten obrir corredors humanitaris, va subratllar, i va dir que la situació a Khàrkiv és més complicada que en altres punts d’Ucraïna on ja no hi ha atacs russos. A més, intenten anar recuperant el subministrament de carburants i de serveis com l’electricitat, suspesos pels danys ocasionats a la infraestructura durant els combats, va comentar.