El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha obert la porta a que Catalunya i l’Aragó competeixin per presentar candidatura en solitari pels Jocs d’hivern de 2030 si no s’aconsegueix tancar un acord per anar junts. En una atenció als mitjans ahir després de la reunió de l’Assemblea General del COE, Blanco va afirmar que «intentarà amb totes les forces» que els governs català i aragonès arribin a un pacte i, en aquest sentit, va manifestar la voluntat de «seguir dialogant» i d’intentar convocar una nova reunió amb ambdues parts. Tanmateix, l’Assemblea General del COE ha votat per unanimitat presentar una candidatura dels Pirineus encara que no hi hagi acord perquè sigui conjunta.

Això implica que el COE obre la possibilitat de passar a una «segona fase» que implicaria que Catalunya i l’Aragó s’enfrontin i s’acabi imposant la candidatura en solitari d’un dels territoris. Blanco va dir que seria «millor» una candidatura conjunta, però ha defensat aquesta opció si es manté el bloqueig.

Blanco va remarcar que la decisió de presentar candidatura en solitari l’haurien de prendre els governs de Catalunya i l’Aragó i que, en aquest supòsit, l’Assemblea General del COE en triaria una de les dues en una votació després d’escoltar les exposicions d’ambdós projectes. «Si els dos governs no arriben a un acord, que són els que s’han de posar d’acord, obrir la possibilitat que, en aquesta línia de diàleg amb el Comitè Olímpic Internacional (COI), es pogués presentar qualsevol de les dues i a partir d’aquí l’Assemblea del COE decidiria», ha resumit Blanco. El president del COE va recordar que no seria el primer cop que dos territoris de l’estat espanyol competeixen i ha citat el cas de Granada i Jaca pels Jocs d’hivern o de Sevilla i Madrid pels Jocs d’estiu.

«El que és important del que hem aprovat avui és que no deixarem de jugar» en la lluita internacional per organitzar els Jocs d’hivern de 2030, va dir Blanco, que va avisarque, encara que no hi ha data límit per presentar una candidatura, «com abans s’arribi, més possibilitats hi ha de jugar».

Si no, «ens podem trobar que quan vulguem presentar-la n’hi hagi una altra que ens guanyi» perquè fa més temps que hi treballa, va explicar. Per això, Blanco va advertir del perill que implicaria dedicar «dos, tres, quatre mesos» més a negociar la candidatura conjunta.