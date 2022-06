Junts per Catalunya (JxCat) celebrarà avui a Argelers, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord, la primera part del seu congrés ordinari, en el qual el fins ara líder de la formació, Carles Puigdemont, deixarà pas a l’actual presidenta del Parlament català, Laura Borràs, a la presidència del partit, mentre que Jordi Turull passarà a ocupar el lloc de secretari general que deixa lliure Jordi Sànchez.

Aquestes són algunes de les claus del conclave que comença avui i que culminarà el cap de setmana del 16 i 17 de juliol amb l’aprovació de les ponències ideològica i organitzativa.

Sense xoc entre famílies

El dia 10 de maig, Laura Borràs i Jordi Turull van arribar a un acord in extremis per tal de repartir-se el poder i evitar un congrés de confrontació entre les dues ànimes del partit.

Borràs assumirà la presidència de JxCat, fins ara en mans de Puigdemont, si bé es reformaran els estatuts per tal de donar-li més poder executiu, mentre que Turull serà el secretari general en lloc de Jordi Sànchez, encara que l’exconseller pretenia en un primer moment deixar a Borràs funcions de tipus més representatiu.

La presidenta del Parlament és la cara visible de l’ala més unilateralista de JxCat, sense passat a l’antiga CDC i que va entrar en política arran de l’1-O, mentre que Turull, exconseller de la Presidència del Govern de Puigdemont, reuneix suports d’un sector més pragmàtic, procedent sobretot de Convergència i format en bona mesura per quadres i alts càrrecs de l’executiu català.

Executiva decantada cap a Borràs

A la nova executiva de JxCat, els perfils afins a Borràs ocuparan posicions clau: dues de les quatre vicepresidències seran per a Francesc de Dalmases i Aurora Madaula, persones de la seva màxima confiança, a més de la secretaria d’organització, lloc essencial per al control de l’aparell, que passarà a mans de David Torrents, home fort de Junts a l’Ajuntament de Badalona.

Les altres dues vicepresidències seran per a Anna Erra –afí a Turull– i Josep Rius –proper a Puigdemont–, mentre que a la secretaria de finances hi seguirà Teresa Pallarès, candidata a l’alcaldia de Reus.

La resta de l’executiva estarà formada per 20 membres, entre els quals hi ha perfils propers a Turull, com ara la consellera Violant Cervera, el fins ara secretari d’organització, el sallentí David Saloni, i la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, a més del president del Port de Barcelona, Damià Calvet.

També hi figuraran alguns dels diputats al Parlament que van signar un manifest que va ser promogut per l’entorn de Turull, com ara Joan Canadell, Jordi Fàbrega, Marta Madrenas i Mònica Sales.

No són a la llista de la nova executiva l’exconsellera Elsa Artadi –retirada de la política activa– ni el president de Junts al Parlament, Albert Batet.

Punt final a l’etapa fundacional

Avui es posarà punt final a l’etapa de Puigdemont i Sànchez, dos anys després del naixement de JxCat com a partit a l’estiu del 2020, que va conduir a la ruptura amb el PDeCAT, formació hereva de l’antiga Convergència.

Allunyat de la vida orgànica, Puigdemont se centrarà ara en el seu rol com a president del Consell per la República, organisme parainstitucional que lidera des de Bèlgica, mentre que Sànchez es ressituarà com a director de la fundació de la Crida Nacional per la República, que serà el think tank de Junts.

Qüestionat per diversos sectors del partit, Sànchez deixa com a llegat el desplegament organitzatiu de JxCat, l’acord de coalició amb ERC a la Generalitat –que Borràs vol revisar– i les bases de múltiples candidatures per a les eleccions municipals del 2023.

En el comiat dels seus càrrecs, és previst que Puigdemont i Sànchez facin una intervenció avui al migdia davant el congrés de JxCat, mentre que Borràs i Turull ho faran a la tarda.

Nou rumb polític de Junts

De la nova cúpula de JxCat dependrà també el rumb polític de la formació a partir d’ara. A l’espera que s’aprovi la ponència ideològica el mes de juliol, el tàndem Borràs-Turull ja ha marcat perfil propi en les últimes setmanes, per exemple, en despenjar-se d’un consens inicial pel català al Parlament.

La nova executiva es trobarà amb alguns debats pendents damunt de la taula: el primer i més transcendental és la continuïtat de Junts al Govern. El partit està fent una auditoria per avaluar el grau de compliment de l’acord d’investidura i, en funció del resultat, prendre decisions polítiques.

El pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona també està ara a l’espera d’avaluació per part de la nova direcció, que a més haurà de preparar les municipals del 2023, per a les quals ja està intentant captar el màxim nombre d’alcaldes encara del PDeCAT.

Conveni de Junts amb la JNC per reconèixer-la com les seves joventuts

JxCat ha signat un conveni de col·laboració amb la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC) en què reconeix formalment aquesta organització com el seu referent juvenil i ambdues es comprometen a treballar «de manera estable i conjunta». El conveni, subscrit ahir al migdia, preveu que el secretari general de la JNC pugui ser convidat a les reunions de l’executiva de JxCat i que la branca juvenil tingui representació al consell nacional del partit i al congrés. Segons l’acord, signat pel secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i el de la JNC, Álvaro Clapés-Saganyoles, en la vigília del congrés de JxCat a Argelers, Junts reconeix a l’organització juvenil «el paper principal en la reformulació de programes i estratègies polítiques de joventut», que s’elaboraran «de forma consensuada» entre ambdues formacions.

Fundada el 1980, la JNC va ser la formació juvenil de CDC i després del PDeCAT, si bé després del naixement de JxCat l’organització hi va donar suport però sense vincle formal.