El Departament de Salut fa una crida als joves nascuts entre el 2002 i el 2005 perquè es vacunin contra la meningitis. Per arribar a aquest col·lectiu ha enviat una circular informativa als centres educatius d’aquests joves, segons va avançar Betevé i va confirmar l’ACN. La vacuna antimeningocòccica tetravalent es va incloure el 2020 al calendari vacunal per acord estatal. Aquesta vacuna s’ha anat posant a Catalunya en dues cohorts: els joves de 6è de primària i els de 2n d’ESO. Però calia fer una repesca activa de les persones fins als 18 anys no vacunades. L’objectiu de la crida i la circular és contribuir a la repesca i assolir la màxima cobertura en aquestes edats, segons indica Salut.

La repesca ja es feia des dels Centres d’Atenció Primària però ara s’ha volgut reforçar amb la circular enviada als instituts i altres centres educatius on estudien els nascuts entre el 2002 i el 2005. La vacuna que s’administra, la tetravalent, protegeix contra quatre serogrups de meningococ: A, C, W y Y.