El president del comitè selecte de la Cambra de Representants dels Estats Units que investiga l’assalt al Capitoli del 6 de gener del 2021, Bennie Thompson, va assegurar dijous que l’incident va ser «la culminació d’un intent de cop d’estat» per part de l’expresident Donald Trump. «El que han presenciat és com es veuria un esforç coordinat i planificat», va expressar Thompson després que el cineasta Nick Quested mostrés davant del comitè un enregistrament d’una reunió entre els líders de dos grups violents que van liderar la insurrecció, The Proud Boys i Oath Keepers. L’audiència, la primera de sis, va incloure imatges de vídeo mai vistes i declaracions de testimonis, mentre que els legisladors van intentar explicar el que anomenen un «esforç coordinat» de Trump i els seus aliats per anul·lar els resultats de les presidencials del 2020.

Entre els assistents al comitè, la representant republicana per l’estat de Wyoming, Liz Cheney -expulsada del lideratge republicà per desafiar Trump i des de llavors el rostre de l’oposició interna a l’expresident–, va argumentar que Trump va obrir «múltiples fronts» per romandre al poder «a través d’accions il·lícites». «Tots els nord-americans han de tenir en compte aquest fet: el 6 de gener al matí, la intenció del president Trump era seguir sent president dels Estats Units malgrat el resultat legal de les eleccions del 2020 i en violació de la seva obligació constitucional de renunciar al poder», va declarar Cheney.

D’altra banda, alguns dels aliats de Trump, com l’exfiscal general Bill Barr, l’ex assessor de campanya Steve Bannon i fins i tot la seva filla Ivanka Trump, van admetre en diversos vídeos que no hi va haver frau en les eleccions de 2020. «Vaig deixar clar que no estava d’acord amb la idea de dir que les eleccions havien estat robades i publicar aquestes coses, que vaig dir al president que eren una merda», va atestar Barr. «Li vaig dir [a Trump] que era una bogeria i que estaven perdent el temps en això i que estava fent un gran dany al país», va afegir. Per la seva banda, Ivanka Trump es va mostrar d’acord amb Barr, després d’admetre que la declaració de l’ex fiscal general li havia canviat la perspectiva. Trump no va donar per bo ahir el testimoni de la seva filla. «Ivanka Trump no va participar en l’observació o l’estudi dels resultats de les eleccions. Feia temps que se n’havia anat i, al meu entendre, només estava intentant ser respectuosa amb Bill Barr», va dir.