La Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament va aprovar ahir la compareixença de l’alcaldessa de l’Hospitalet, Núria Marín, pel cas del Consell Esportiu per presumpta corrupció. Demanada per ERC, va ser aprovada per tots els grups menys el PSC, que hi va votar en contra.

D’altra banda, Junts va facilitar aprovar la compareixença, demanada pels socialistes, de l’exalcalde de l’Ajuntament de Sabadell i membre d’ERC Juli Fernàndez per la investigació sobre la compravenda de la planta d’Artèxtil, i la foramció finalment va votar en contra de la compareixença de l’exdirigent d’ERC Xavier Vendrell per l’operació Volhov. També es va aprovar la de l’exresponsable de CDC Víctor Terradellas pel seu paper de mitjancer en els contactes del Govern amb russos, a petició de Cs i aprovada per unanimitat. I en un altre àmbit, es va aprovar que la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, doni explicacions sobre l’ajornament de la consulta dels Jocs d’hivern.