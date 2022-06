El Comitè Olímpic Espanyol (COE) va anunciar ahir la retirada de la candidatura pe racollir al Pirineu els Jocs Olímpics d’Hivern del 2030, al no haver estat possible que posin d’acord Catalunya i Aragó, si bé el Govern català encara preveu postular-s’hi en solitari.

El president del COE, Alejandro Blanco, va confirmar en una compareixença pública que no portarà la candidatura davant el Comitè Olímpic Internacional (COI) perquè la valori com a possible seu dels Jocs. «No estem en condicions de presentar un projecte olímpic», va comunicar Blanco al COI, amb la qual cosa desitja «seguir treballant amb la intenció de futurs projectes».

El president del COE va indicar que es va arribar fàcilment a un acord tècnic per al repartiment de seus, «però en el moment en què entren els representants polítics no hi ha acord i no hi ha avanç», i va apuntar directament a «la negativa del Govern d’Aragó a respectar l’acord tècnic».

Abans de conèixer-se oficialment la posició del COE, la Generalitat de Catalunya ja havia anunciat la seva intenció de proposar una candidatura en solitari als Jocs Olímpics d’Hivern, després de culpar el president del Govern d’Aragó, Javier Lambán, d’haver fet fracassar el projecte conjunt a causa del seu «anticatalanisme».

En roda de premsa, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va denunciar que «el veritable escull per a la candidatura conjunta ha estat el president d’Aragó», que «no ha volgut fer equip amb Catalunya», mentre que la Moncloa li ha «permès totes les seves sortides de to i s’ha acabat doblegant davant les seves exigències». Segons Plaja, Catalunya disposa d’un projecte de candidatura en solitari per als Jocs del 2030, que «es presentarà al COE i serà aquest qui haurà de pronunciar-se sobre aquest tema i decidir quin recorregut té». «Catalunya està preparada per a una candidatura en solitari. El treball està fet i està previst que en propers dies es faci lliurament del projecte. Farem trasllat del mateix al COE perquè valori amb criteris objectius, esportius i olímpics», va dir. Per a Plaja, seria «sorprenent» que tant el COE com la Moncloa «renunciessin a tirar endavant» aquest projecte, tenint en compte el «potencial» que té Catalunya.

Per la seva banda, Lambán va assegurar que Aragó fa 30 anys que somia en uns Jocs Olímpics d’Hivern i «en cap de les circumstàncies renunciarà a aquest somni». Lambán va dir que entén i comparteix el malestar del Pirineu aragonès, encara que va assenyalar que fins ara, excepte a Jaca (la Jacetània), a ningú se li havia ocorregut a Aragó plantejar-se un somni d’aquesta naturalesa.

Així mateix, la portaveu socialista al Senat, Eva Granados, va lamentar que els habitants del Pirineu i el conjunt dels espanyols «perdin» l’oportunitat d’organitzar uns Jocs i, per això, va demanar la reflexió necessària per «reconduir el tema».