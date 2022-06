Hi ha sis colors que quan es posen l’un al costat de l’altre, «criden a la desviació». Les alegres franges vermella, taronja, groga, verda, blava i morada, en col·locar-les en aquest ordre, s’han convertit en el nou enemic a combatre per a les autoritats saudites i sirianes.

En una croada contra tot allò que «contradiu la fe islàmica», a l’Aràbia Saudita, el Ministeri de Comerç ha començat a confiscar roba, accessoris, joguines o qualsevol objecte que contingui els colors de l’arc de Sant Martí per ser també els que representen la comunitat LGBTIQ. Alhora, almenys 14 països àrabs han prohibit la distribució de la nova pel·lícula de Pixar perquè inclou un petó entre persones del mateix sexe.

Sota una banda sonora de suspens, un parell d’homes inicien la seva aventura en un centre comercial saudita. Armats amb una armilla del Ministeri de Comerç, es disposen a retirar qualsevol objecte amb els colors de l’arc de Sant Martí. La venda «d’aquests productes contradiu la fe islàmica i la moral pública, i promou colors homosexuals dirigits a la generació més jove», han denunciat en un vídeo d’aquesta institució. Entre els productes confiscats, hi ha raspalls per als cabelles, samarretes, barrets, estotjos per a llapis, bosses i diversos tipus de joguines. També reparteixen multes als establiments «infractors».