El president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, va admetre que el COE no és partidari de consultes però va defensat que «després del que ha passat» és «important escoltar l’opinió del territori». En entrevistes a Rac 1 i El matí de Catalunya Ràdio es va mostrar partidari de mantenir la consulta que el Govern ha aparcat després que s’hagi descartat definitivament la candidatura conjunta per al 2030. Blanco va defensar que el Pirineu «ha de tenir obligatòriament» Jocs d’hivern més endavant. «No hem anul·lat la idea. Aquest projecte no pot morir», va dir, i va afegir que li agradaria tenir una candidatura per al 2034 al Pirineu.

Blanco va acusar el president de l’Aragó, Javier Lambán, de «mentir i trencar» l’acord tècnic sobre el repartiment de les proves olímpiques. I va defensar que si algú ha cedit en el procés de negociació és Catalunya. En aquest sentit, va lamentar que Lambán hagi portat la qüestió al terreny de la política i «en benefici de vots». D’aquesta manera, va assenyalar, «s’ha desvirtuat el concepte de candidatura olímpica». I va instar que «cadascú assumeixi les seves responsabilitats». «El problema ha estat bàsicament que el president d’Aragó trenca l’acord polític, no el respecta, i a partir d’aquí el plantejament de la candidatura entra en el terreny polític», va assegurar. Segons Blanco, Aragó no ha entès «que això no era qüestió d’obtenir un repartiment del 50-50» de les proves i sí d’intentar forjar la millor candidatura tècnica possible, i va recordar que era previst que es fessin 54 proves a Aragó i 42 a Catalunya.